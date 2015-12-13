خالد يوسف ينفى واقعة تحرشه بزوجة أستاذ جامعى ويؤكد: محض افتراء

أكد المخرج خالد يوسف، نائب مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن ما يتداول بشأن اتهامه بالتحرش بزوجة أستاذ جامعى هو محض افتراء وتشهير.

وقال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إن البلاغ المقدم ضدى محاولة رخيصة للتشهير والابتزاز من بعض الحاقدين على نجاحى وحصولى على شرف تمثيل الشعب، وحيث إن البلاغ قد قدم للنائب العام فسأتوجه إليه فور طلبى لأخذ أقوالى دون أن أتمسك بحصانتى البرلمانية لأننى على يقين أننى سآخذ حقى بالقانون وأثبت كذب هذه الافتراءات"، مؤكدًا أن كل ما ورد فى البلاغ المقدم عار تمامًا عن الصحة وأنه لديه كل الأدلة التى تؤكد ذلك.

وكان أستاذ جامعى قد تقدم ببلاغ اتهم فيه خالد يوسف بالتحرش بزوجته والاستيلاء على كارت ميمورى خاص بالتليفون الخاص بها بحجة مساعدتها على العمل بمجال الفن وجار التحقيق فى الواقعة.

>

>