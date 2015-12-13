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محامى انتصار: مقيم الدعوى غاوى شهرة.. والأخير يرد: الفنانة تحرض على الفسق

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محامى انتصار: مقيم الدعوى غاوى شهرة.. والأخير يرد: الفنانة تحرض على الفسق محامى انتصار: مقيم الدعوى غاوى شهرة.. والأخير يرد: الفنانة تحرض على الفسق
شهدت أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق، طلبات من مقيم الدعوى المحامى هانى جاد، منها تأجيل الدعوى لإعلام الفنانة انتصار التى لم يستطع الاستدلال على عنوان سكنها من نقابة المهن التمثيلية.

وقدم مقيم الدعوى حافظة مستندات تتضمن اسطوانة بها حلقة محل الدعوى من برنامج "نفسنة" المذاعة على قناة القاهرة والناس، والتى تدعو فيها الشباب إلى مشاهدة الأفلام الإباحية.

بينما دفع محامى طارق نور بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى لرفعها بصفة المتهمين وليس شخصيا، وأكد فى مرافعته أن مقيم الدعوى يسعى إلى جلب الشهرة ودائم رفع مثل هذه الدعاوى.

كما قدم محامى طارق نور مستندات تثبت أن قناة "القاهرة والناس" ليست ملك لموكلته بل تمتلكها شركة يوجد به رئيس مجلس إدارة، مشيرا إلى أن كل ما دار بمحل الدعوى هى مناقشة عادية يوجد مثلها فى كل برامج التوك شو التى تعرض فى .

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