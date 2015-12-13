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النقض تقبل طعن فاروق جعفر على حكم حبسه وتعيد محاكمته

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النقض تقبل طعن فاروق جعفر على حكم حبسه وتعيد محاكمته النقض تقبل طعن فاروق جعفر على حكم حبسه وتعيد محاكمته
قضت اليوم الأحد محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من فاروق جعفر على حبسه 3 سنوات وإعادة محاكمته.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد فرغلى مخلوف وعضوية كل من المستشارين عبد الله عبد الكريم جاد الله ومحمد أحمد مكاوى، قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 170 كلى لسنة 2014 شمال الجيزة - مركز كرداسة والتى رفعتها زوجة فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق على زوجها.

واتهمت زوجة جعفر زوجها بالإكراه على التوقيع للتنازل على فيلتين بإمبابة وسيارة بداعى أن التنازل بإرادتها ولكن بعد تقرير الطب الشرعى والاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فاروق جعفر فى حضوره بمقر المحكمة.


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>- نيابة النقض توصى بإعادة محاكمة فاروق جعفر.. والمحكمة ترفع الجلسة للقرار

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