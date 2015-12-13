حماس تعين أسيرا محررا مديرا عاما لقوى الأمن الداخلى بغزة

أعلنت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى قطاع غزة بفلسطين،صباح الأحد، عن تعيين اللواء توفيق أبو نعيم مديرا عاما لقوى الأمن الداخلى خلفا للواء صلاح الدين أبو شرخ.

وقالت وزارة الداخلية بغزة، التى تشرف عليها حركة "حماس"، فى بيان صحفى، أن "هذا التغيير يأتى فى إطار سياسة التدوير المتبعة لدى الوزارة، حيث أجريت مراسم الاستلام والتسليم مساء الأربعاء الماضى فى مكتب مدير عام قوى الأمن بمجمع (أبو خضرة) الحكومى بغزة بحضور وكيل الوزارة كامل أبو ماضى ولفيف من قادة الأجهزة الأمنية".

وتوفيق أبو نعيم هو أسير محرر بصفقة التبادل التى تمت برعاية مصرية فى أكتوبر 2011 والتى بموجبها أفرج الاحتلال الإسرائيلى عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق الجندى جلعاد شاليط الذى كان تأسره حماس منذ منتصف عام 2006.

وأمضى أبو نعيم فى سجون الاحتلال (22 عاما) وهو ناشط منذ الإفراج عنه فى صفقة التبادل التى تطلق عليها حماس "وفاء الأحرار" فى مجال دعم الأسرى والمحررين، حيث كان يرأس جمعية "واعد" للأسرى والمحررين.

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