كاتبة بريطانية تحذر من استغلال العصابات والإرهابيين للاجئين السوريين

قالت الكاتبة إيفيت كوبر، فى مقال لها بصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية تحت عنوان "باسم الإنسانية المشتركة يجب أن نتصرف"، إنه مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار أزمة اللاجئين السوريين فى أوروبا، الفوضى المتصاعدة قد تكون أكثر خطورة، إذا لم يتم التعامل مع هذه الأزمة وإدارتها.

وحذرت الكاتبة من أن العصابات تجنى ثروات فى مثل هذه الأوقات من خلال التجارة فى الأرواح، فتجبر النساء والأطفال على تجارة الجنس، ويستغل الصبية فى حمل الأسلحة والمخدرات مقابل مبالغ ضئيلة، فضلا عن أن الإرهابيين يمكن أن يستغلوا هذه الفوضى أيضا، من خلال السفر عبر نفس الطرق التى يستخدمها اللاجئون الفارون من العنف.

واعتبرت الكاتبة أن أمن أوروبا وسلامتها يعتمد على مدى سيطرتها على الوضع الآن، لافتة إلى أن هذا تحدى إنسانى ضخم، وسيزداد سوءا أن لم تقم القارة بالتصرف الآن.



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