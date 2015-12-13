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إعادة إسم ترامب إلى مجمع للجولف فى دبى بعد أيام من نزع أسمه

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إعادة إسم ترامب إلى مجمع للجولف فى دبى بعد أيام من نزع أسمه إعادة إسم ترامب إلى مجمع للجولف فى دبى بعد أيام من نزع أسمه

> أعادت شركة داماك للتطوير العقارى فى دبى اسم المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد إلى مجمع للجولف يتكلف ستة مليارات دولار وتبنيه بالاشتراك معه بعد أيام من نزع اسمه من موقع المشروع وسط ردود أفعال غاضبة على دعوته لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وأثار ترامب موجة من الغضب حينما أدلى بتلك التصريحات ردا على على إطلاق نار فى كاليفورنيا الأسبوع الماضى نفذه مسلمان قالت السلطات إنهما كانا يتبنيان أفكارا متطرفة.

وقال مصور لرويترز إن عبارة "ترامب انترناشونال جولف كلوب" المكتوبة باللون الذهبى على جدار حجرى عند مدخل مجمع الجولف الذى تبنيه شركة داماك العقارية انتزعت من مكانها يوم الخميس.

وبعد يومين من نزعها أعيدت مرة أخرى إلى مكانها. ورفضت داماك التعقيب اليوم الأحد على ما حدث.

وكانت تصريحات ترامب أثارت ردود أفعال غاضبة فى الخليج حيث قال إنه يريد توسيع أعماله وذكرت شركة لاندمارك احدى أكبر شركات التجزئة بالمنطقة إنها ستوقف مبيعات منتجات ترامب هوم فى متاجرها.
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