وزير الطيران يستقبل طالبة من جامعة المنصورة ابتكرت نظامًا لكشف حوادث الطيران

استقبل الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، اليوم، الطالبة سارة عبد اللطيف طالبة الدراسات العليا بجامعة المنصورة التي ابتكرت نظاماً ذكيا يمكنه تسجيل صورة لما يدور داخل الطائرات حتى تسهم في التحقيق في حوادث الطائرات.

وحضر الاجتماع وفد من جامعة المنصورة ترأسه الدكتور حسن عتمان المستشار العلمي والتكنولوجي للجامعة.

قامت الطالبة بعمل عرض تقديمي لفكرتها بعد دعوة تلقتها من وزير الطيران المدني، وأوضحت في العرض أن هذه الفكرة تعتمد على أن ينتج هذا الجهاز بذات المواد التي يصنع منها الصندوق الأسود ليتحمل مختلف أنواع الطوارئ.

وأضافت أن هذا النظام يمكن أن يقوم بالتسجيل لحظة بلحظة للاحداثيات التي تطير بها الطائرة طوال مدة الرحلة ، وفي حالة وجود أى حالة من حالات الطوارئ يقوم بإرسال رسالة إلى الشاشات الموجودة على الأرض ، كما يمكن أن يرسل صورة حية لما يحدث داخل الطائرات .

عقب العرض وجه وزير الطيران الطالبة بأن تقوم بتطوير الفكرة بما يتماشى مع التشريعات الدولية وحقوق ركاب ومراعات الخصوصية للركاب ، ووجه بأن تقوم الطالبة بالاستعانة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لإعطائها فكرة مبسطة عن قواعد التصميم وتركيب المعدات داخل الطائرة حتى تختصر الطالبة الوقت والجهد لتضع فكرتها محل التنفيذ .

وأكد “كمال” على دعم الشباب المصري المبتكر وخاصة في يتعلق بصناعة الطيران ، وأن الوزارة ستقدم كل الدعم للمبتكرة الشابة لتخرج فكرتها الى النور.

من الجدير بالذكر أن وزارة الطيران قامت في شهر يوليو الماضي برعاية تجربة لطلاب كلية هندسة الطيران بجامعة القاهرة في تجربة ناجحة لتشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي .