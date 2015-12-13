قافلة للتوعية بشئون البيئة بمراكز الشباب بسوهاج ‎

أعلن الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام قافلة من جهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة للتوعية البيئية بالمحافظة بمقار مراكز الشباب بمدن وقري سوهاج ، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر الحالي.

وأكد المحافظ سوهاج على أهمية رفع الوعي البيئي لشرائح المجتمع المختلفة وتنمية الأحساس بالمسئولية المجتمعية وذلك في إطار التعاون المتبادل بين محافظة سوهاج ووزارة البيئة للحافظ علي البيئة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة عن دعم القافلة بعدد 100 هدية متنوعة منها «10 حاويات ، 48 جاروف ، 30 كيس بلاستيك»، بالإضافة إلي نسخ من مطبوعات التوعية البيئية الخاصة بالوزارة.