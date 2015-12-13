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«شوبير» يطالب «عادل هيكل» بالإعتذار عن تصريحه بدفع الأهلي «رشوة» الفوز بالكأس

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«شوبير» يطالب «عادل هيكل» بالإعتذار عن تصريحه بدفع الأهلي «رشوة» الفوز بالكأس «شوبير» يطالب «عادل هيكل» بالإعتذار عن تصريحه بدفع الأهلي «رشوة» الفوز بالكأس

وصف الإعلامى وحارس مرمى الاهلى السابق” أحمد شوبير” ما قاله شيخ حراس المرمى  الكابتن عادل هيكل ،عن لجوء النادى الأحمر للرشوة  للفوز بكأس عما 1966،بانها مجرد “مزحة”،وطالبه بالإعتذار.

شوبير عبر عن رأيه فى الحديث الذى اطلق به “هيكل” تصريحه،وقال فى تغريدة له بموقع تويتر “هعتبر ما قاله الكابتن عادل هيكل عن دفع النادي الأهلي رشوة “مزحه” ، و ربما السن الكبير يؤثر على ما نقوله .. وأتمني أن يعتذر عما قاله !”

وكان أسطورة حراس المرمى بالأهلى عادل هيكل،قد قال فى حوار صحفى له ،”أتذكر جيداً أنه في أحد المواسم التي قدم فيها الأهلى أداءً متواضعاً، واحتل المركز العاشر بجدول المسابقة، عندما وصلنا نهائى الكأس عام 66 أمام الترسانة، قام أحد مسؤولى النادى «تحتفظ الجريدة باسمه» بإعطاء بعض الأموال لعبده البقال، الذي كان يعمل سمساراً لكل الأندية وكلمته مسموعة على الجميع، لإعطائها لبعض لاعبى الترسانة من أجل الهزيمة، وتفويت المباراة للأهلى حتى لا يخرج من الموسم خالى الوفاض، وبالفعل قام عبده البقال بالمهمة، ونجحنا في الفوز بالكأس هذا الموسم.

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