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النقض ترفض طعن المتهمين على حبسهم في «حريق مترو مصر الجديدة»

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النقض ترفض طعن المتهمين على حبسهم في «حريق مترو مصر الجديدة» النقض ترفض طعن المتهمين على حبسهم في «حريق مترو مصر الجديدة»

 أرشيفية

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض طعن 3 متهمين من عناصر الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث حريق مترو الجديدة”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 2 من المتهمين و5 سنوات لمتهم.

وكان المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق أحال المتهمين من تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين في شهر نوفمبر الماضي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإضرام النيران بأحد أملاك الدولة المخصصة لمرفق المواصلات ” الترام 1012 والترام 1027 مصر الجديدة”، وتعطيل أحد المواصلات العامة عمدا، وإتلاف ممتلكات خاصة والمتمثلة في سيارات الأهالي في المنطقة المحيطة بمقر الاشتباكات، والتعدي بالضرب على المواطنين، وذلك في الأحداث التي وقعت يوم 22 نوفمبر الماضي.

وكشفت التحقيقات وقوع إصابات بين 6 مواطنين، جراء التعدي عليهم من قبل المتهمين، حيث تضمنت التحقيقات سؤالهم حول المتسببين في إصاباتهم، وضم التقارير الطبية الخاصة بكل منهم وطبيعة الإصابات التي تعرضوا إليها إلى أوراق القضية
> وتضمنت التحقيقات إجراء معاينة من قبل فريق من النيابة العامة لعربتي الترام اللتين تم إحراقهما بمعرفة المتهمين الذين استخدموا مواد معجلة للاشتعال في عملية الإحراق.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وذلك في ضوء ما كشفت التحقيقات وتحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود، والتحقيق مع المتهمين أنفسهم في حضور دفاعهم.

 

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