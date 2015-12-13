انقطاع الشبكة الكهربائية يشل حركة المترو بين محطتى السيدة ودار السلام

أُصيبت حركة الخط الأول للمترو بالشلل بالأخص فى المسافة من محطة سعد زغول حتى حلوان، نتيجة انقطاع الشبكة الكهربائية المعلقة المسئولة عن تغذية القطارات بالكهرباء بين محطتى السيدة زينب ودار السلام، وذلك أثناء مرور أحد القطارات.

وأدى انقطاع الشبكة الكهربائية المعلقة إلى شلل الحركة، حيث تعطلت أعداد كبيرة من السيمافورات "الإشارات الكهربائية" على طول الخط الأول بفعل الأمطار، ولجأت شركة المترو إلى تشغيل الخط من اتجاه واحد فى المسافة من محطة السيدة زينب حتى محطة دار السلام، وكذلك فى منطقة حلوان.