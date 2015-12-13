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بدء أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار لاتهامها بالتحريض على الفسق

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بدء أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار لاتهامها بالتحريض على الفسق بدء أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار لاتهامها بالتحريض على الفسق
بدأت منذ قليل، محكمة جنح مدينة نصر، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار، بتهمة التحريض على الفسق، بسبب ما أذاعته فى برنامج "نفسنة" على قناة القاهرة والناس، بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الإباحية.

كان هانى جاد المحامى أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر يتهم فيها الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق، وأشار فى دعواه إلى أن المدعى عليها قد أذاعت عبر برنامجها "نفسنة" عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية.

يذكر أن هناك دعوى قد تم تحديدها لجلسة 10 نوفمبر الماضى، ولكن المحكمة شطبتها لعدم إعلان المدعى عليهم، فأقام المحامى هانى جاد تلك الدعوى الجديدة.

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