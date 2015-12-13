وزير الكهرباء يغادر لموسكو على رأس وفد نووى لاستكمال مفاوضات مشروع الضبعة

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، متوجها إلى موسكو عبر فرانكفورت على الطائرة المصرية فى زيارة تستغرق عدة أيام.

ويتوجه الدكتور شاكر على رأس وفد مصرى للطاقة النووية رفيع المستوى، يستكمل خلالها المفاوضات حول المشروع النووى السلمى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك فى أول زيارة لوفد مصرى للطاقة النووية لروسيا، بعد توقيع اتفاقية المشروع النووى بين البلدين فى نوفمبر الماضى.

ومن المقرر، أن يراجع الوفد المصرى مع مسؤولى ملف الطاقة فى روسيا، خلال الزيارة النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة روزارتوم الروسية، حيث أن عقد هندسة، وإنشاء وتوريد المحطة النووية هو العقد الأقرب للتوقيع، إضافة إلى استكمال المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووى، والتخلص من الوقود المستهلك، وكذلك عقدى خدمات تشغيل وصيانة المحطة.

ويضم الوفد المصرى ممثلى الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، وتستمر الزيارة، نحو أسبوع يلتقى خلالها الوفد المصرى، بمسؤولين حكوميين للطاقة، ورئيس ومسؤولى شركة "روزاتوم" المنوط لها إنشاء أول محطة نووية بمصر.