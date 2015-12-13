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بالصور..الإخوان يواصلون صبيانيتهم بتشويه حملة#this is egyptلدعم السياحة

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بالصور..الإخوان يواصلون صبيانيتهم بتشويه حملة#this is egyptلدعم السياحة بالصور..الإخوان يواصلون صبيانيتهم بتشويه حملة#this is egyptلدعم السياحة
فى محاولة لتشويه صورة سياحيا بالخارج، قام عدد من جماعة الإخوان المحظورة، باستغلال الحملة الدعائية التى أطلقتها هيئة تنشيط السياحة بعنوان "#this is egypt" على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك – توتير – اليوتيوب، بنشر صور مسيئة للأماكن المصرية، فى محاولة لترويع السياح لعدم زيارة مصر، وإظهار شوارع المحروسة وكأنها تحولت إلى صندوق قمامة.

"اليوم السابع" رصد عددا من الصور التى قام بنشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعى من جماعة الإخوان المحظورة، مستخدمين صورة الموسيقار وعازف البيانو العالمى "يانى" حاملا لافتة #this is egypt" حيث تم تركيبها على صورة أخرى وهو يشير إلى مكان "القمامة" بأحد شوارع مصر، فيما قام آخرون بنشر صور لجثث موتا وكتبوا عليها هذا يحدث فى مصر .

وقد حقق حملة #this is egypt الذى أطلقته هيئة تنشيط السياحة على موقع " اليوتيوب" 360 ألف مشاهدة، تهدف الحملة للترويج لمصر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ومستخدمى الإنترنت، ومحترفى الإعلام الرقمى فى مصر من خلال عكس تجربتهم الشخصية، من خلال تشجيعهم على نشر صور لأحدث المعالم التى زاروها أو أماكن الجذب السياحى التى يفضلونها فى مصر .

فيديو #this is egypt " يحمل عنوان "فى كل حته فى بلدنا حكاية مستنياك زورها وصورها على #this is egypt خلى العالم يعرفها زى ما أنت شايفها، .

فى الوقت نفسه شهد هاشتاج "#this is egypt" على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ردود أفعال إيجابية من رواد التواصل الاجتماعى، حيث قام عدد كبير بالمشاركة بنشر صورهم فى كافة أماكن الجذب السياحى، دعما للسياحة المصرية، وتميزت الصور بنشر التجارب الشخصية والتى سيطرت عليها روح المغامرة والحماس .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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