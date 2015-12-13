أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين بسجن دمنهور العمومى بينهم سيدة

Google+ Print
تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين بسجن دمنهور العمومى بينهم سيدة تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين بسجن دمنهور العمومى بينهم سيدة
شهد سجن دمنهور العمومى، اليوم، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين (4 رجال وسيدة) على خلفية معاقبتهم جميعا فى قضايا قتل وشروع فى قتل وسرقة وهم كل من "فارس . م" الشرقية ، " محمد . ا " القليوبية ، " حمادة . ش . رشيد ، " سمير . ع " كوم حمادة ، " زينب . م " العامرية .

جاء ذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على قرار إعدامهم شنقا.

بحضور كل من اللواء محمد أبوريه، مدير منطقة سجون دمنهور، واللواء ممدوح إبراهيم، رئيس فرع البحث الجنائى لمنطقة سجون وجه بحرى والمستشار محمد سالم، رئيس نيابة مركز دمنهور، وبحضور الطبيب الشرعى .

وتم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل منذ قليل ونقلت جميع الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365