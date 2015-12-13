تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين بسجن دمنهور العمومى بينهم سيدة

شهد سجن دمنهور العمومى، اليوم، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام فى 5 مساجين (4 رجال وسيدة) على خلفية معاقبتهم جميعا فى قضايا قتل وشروع فى قتل وسرقة وهم كل من "فارس . م" الشرقية ، " محمد . ا " القليوبية ، " حمادة . ش . رشيد ، " سمير . ع " كوم حمادة ، " زينب . م " العامرية .

جاء ذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على قرار إعدامهم شنقا.

بحضور كل من اللواء محمد أبوريه، مدير منطقة سجون دمنهور، واللواء ممدوح إبراهيم، رئيس فرع البحث الجنائى لمنطقة سجون وجه بحرى والمستشار محمد سالم، رئيس نيابة مركز دمنهور، وبحضور الطبيب الشرعى .

وتم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل منذ قليل ونقلت جميع الجثث لمشرحة مستشفى دمنهور العام.