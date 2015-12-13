أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. محافظة القاهرة تدفع بمعدات "النظافة والصرف" للسيطرة على الأمطار

Google+ Print
بالصور.. محافظة القاهرة تدفع بمعدات "النظافة والصرف" للسيطرة على الأمطار بالصور.. محافظة القاهرة تدفع بمعدات "النظافة والصرف" للسيطرة على الأمطار
انتشرت فى شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، فرق مجهزة من شركة الصرف الصحى، وهيئة نظافة القاهرة والأحياء، للتأكد من تمام تصريف مياه الأمطار، سواء عن طريق آلاف البلاعات التى تمت صيانتها خلال الشهور الماضية، أو استخدام أكثر من 100 شفاط لدعم تصريف المياه، ويشارك فى هذا المجهود أكثر من ألف عامل من هيئة النظافة والأحياء.

ووجه الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة لمهندسى شركة الصرف وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء، بالتواجد فى المواقع المختلفة، اعتبارًا من فجر اليوم وهو الأمر الذى أسهم فى القضاء على معظم تجمعات المياه قبل خروج المواطنين والطلاب إلى أعمالهم.

وتفقد محافظ القاهرة انتظام أعمال تصريف المياه فى عدة محاور رئيسية فجر اليوم، ومنها كورنيش النيل وصلاح سالم وميدان رمسيس وميدان العباسية وشوارع رمسيس والجمهورية و26 يوليو وقصر النيل وعماد الدين.

وكان محافظ القاهرة قد قرر إلغاء اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، والمقرر صباح اليوم الأحد، حتى يتفرغ رؤساء الأحياء لمتابعة الأمور كل فى نطاقه بالتنسيق مع مسئولى الصرف الصحى والنظافة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365