بالصور.. محافظة القاهرة تدفع بمعدات "النظافة والصرف" للسيطرة على الأمطار

انتشرت فى شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، فرق مجهزة من شركة الصرف الصحى، وهيئة نظافة القاهرة والأحياء، للتأكد من تمام تصريف مياه الأمطار، سواء عن طريق آلاف البلاعات التى تمت صيانتها خلال الشهور الماضية، أو استخدام أكثر من 100 شفاط لدعم تصريف المياه، ويشارك فى هذا المجهود أكثر من ألف عامل من هيئة النظافة والأحياء.

ووجه الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة لمهندسى شركة الصرف وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء، بالتواجد فى المواقع المختلفة، اعتبارًا من فجر اليوم وهو الأمر الذى أسهم فى القضاء على معظم تجمعات المياه قبل خروج المواطنين والطلاب إلى أعمالهم.

وتفقد محافظ القاهرة انتظام أعمال تصريف المياه فى عدة محاور رئيسية فجر اليوم، ومنها كورنيش النيل وصلاح سالم وميدان رمسيس وميدان العباسية وشوارع رمسيس والجمهورية و26 يوليو وقصر النيل وعماد الدين.

وكان محافظ القاهرة قد قرر إلغاء اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، والمقرر صباح اليوم الأحد، حتى يتفرغ رؤساء الأحياء لمتابعة الأمور كل فى نطاقه بالتنسيق مع مسئولى الصرف الصحى والنظافة.



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