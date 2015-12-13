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مباحث الجمرك تضبط سائقا وعاطلا بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

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مباحث الجمرك تضبط سائقا وعاطلا بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية مباحث الجمرك تضبط سائقا وعاطلا بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الجمرك، من ضبط كل من "محمد.ا" 28 سنة سائق مقيم دائرة باب شرقى، و"عماد.ح" 25 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم سيدى جابر، وبحوزتهما عدد"10000 " قرص مخدر ومبلغ 1025جنيهاً أثناء استقلالهما السيارة رقم س ط ر "أجرة – عداد" قيادة الأول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، وتم تحرير المحضر جنايات قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن كل من النقيب محمود عبد الرازق والنقيب خالد محفوظ - الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط "محمد. م" 27 سنة عاطل مقيم مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ بحوزته عدد "10" قطع لمخدر الحشيش، وعدد 40 قرصا مخدرا - ومبلغ 400 جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، تم تحرير المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجار العرض على النيابة العامة.


>كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم كرموز من ضبط كل من "على.ا" - 46 سنة عاطل مقيم مركز البدارى – محافظة أسيوط بحوزته لفافه لمخدر الأفيون تزن حوالى 100 جرام – بقصد الاتجار، ومبلغ 150 جنيهاً- هاتف محمول، تم تحرير المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "محمد. ت"- 22 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد "49" قضية "مخدرات – سلاح – سرقة" آخرها القضية جنايات القسم "مخدرات" مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "14" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 140 جنيهاً- هاتف محمول ، تم تحرير المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

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