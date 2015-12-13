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30 يناير بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

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30 يناير بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا 30 يناير بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا
قرر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا خلال أجتماعه بمجلس التعليم المفتوح وبحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد إبراهيم سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور منصور عبد المجيد مدير مركز التعليم المفتوح وأعضاء المجلس بتحديد موعد بدء امتحانات التعليم المفتوح يوم 30 من يناير القادم وذلك في 8 برامج هي دار العلوم والآثار والترجمة والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والإعلام.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم تشكيل لجنة فرعية لمراجعة المقررات الدراسية الخاصة ببرامج التعليم المفتوح لمراجعة المحتوي العلمي وقياس مدي مطابقته لمعايير الجودة التعليمية علي أن يتم طباعة الكتب والمقررات الدراسية بمطبعة الجامعة.

كما أكد الدكتور أبو المجد علي تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب التعليم المفتوح لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 35% من المصروفات تشجيعاً وتحفيزاً لهم لاستمرارهم في دراستهم.

وعلي صعيد آخر اقترح رئيس الجامعة خلال اجتماعه بالمجلس تنظيم يوم بيئي بالجامعة يشارك فيه العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين يتضمن برامج لمسابقات رياضية وخدمة عامة وتشجير ونظافة وتجميل للجامعة.

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