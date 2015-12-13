داماك تعيد اسم «ترامب» إلى مجمع للجولف في دبي

أعادت شركة داماك للتطوير العقاري في دبي اسم المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى مجمع للجولف يتكلف 6 مليارات دولار وتبنيه بالاشتراك معه بعد أيام من نزع اسمه من موقع المشروع وسط ردود أفعال غاضبة على دعوته لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وأثار ترامب موجة من الغضب حينما أدلى بتلك التصريحات ردًا على على إطلاق نار في كاليفورنيا الأسبوع الماضي نفذه مسلمان قالت السلطات إنهما كانا يتبنيان أفكارًا متطرفة.

وقال مصور لرويترز إن عبارة “ترامب انترناشونال جولف كلوب” المكتوبة باللون الذهبي على جدار حجري عند مدخل مجمع الجولف الذي تبنيه شركة داماك العقارية انتزعت من مكانها يوم الخميس.

وبعدين يومين من نزعها أعيدت مرة أخرى إلى مكانها. ورفضت داماك التعقيب يوم الأحد على ما حدث.

وكانت تصريحات ترامب أثارت ردود أفعال غاضبة في الخليج حيث قال إنه يريد توسيع أعماله وذكرت شركة لاندمارك احدى أكبر شركات التجزئة بالمنطقة إنها ستوقف مبيعات منتجات ترامب هوم في متاجرها.