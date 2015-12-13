الخميس 24 ديسمبر إجازة المولد النبوي للجهات الاتحادية والقطاع الخاص

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تقرر ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة من يوم الأربعاء 12 ربيع الأول لعام 1437هـ الموافق 23 ديسمبر 2015 .. إلى يوم الخميس الموافق 24 من الشهر نفسه على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري.

وأصدر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما بهذا الشأن أوضح فيه أنه استنادا لأحكام الفقرة 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 ميلادية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة ومن ضمنها المولد النبوي الشريف.. واستنادا لأحكام الفقرة رقم 6 من المادة المشار إليها والتي تنص على أنه " يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا وقعت بين يومي عمل ".

ورفع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية .

وهنأ معاليه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة .

كما تقرر أن يكون يوم الخميس الـ/ 24 / من شهر ديسمبر الجاري الموافق / 12 / ربيع الأول 1437هـ .. عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأصدر معالي صقر بن غباش وزير العمل تعميما بشأن عطلة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي // وذلك تنفيذا لأحكام المادة / 74 / من القانون الاتحادي رقم / 8 / لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ورفع معالي وزير العمل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة //.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة .. سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.