مصادر : فوز 3 سعوديات فى الانتخابات البلدية فى جدة ومكة

> أكدت مصادر مطلعة أن ثلاثة مرشحات سعوديات فزن فى انتخابات البلدية فى السعودية فى جدة ومكة فى أول انتخابات تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة.

وقالت المصادر ، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها ، إن "الدكتورة لمى العبدالعزيز السليمان أصبحت أول امرأة تفوز بالانتخابات البلدية فى السعودية بعد ما كانت أول امرأة تفوز فى انتخابات غرفة جده.

كما أعلنت المصادر عن فوز رشا حفظى عن الدائرة الثانية بجدة ايضا .

وسجلت انتخابات مكة فوز سالمة حزاب العتيبى حيث حصلت على68 صوتا بمركز مدركة بمكة المكرمة .

ومن المقرر أن يصدر بيان رسمى اليوم الأحد تعلن فيها النتائج النهائية للانتخابات البلدية التى جرت فى المملكة وشاركت فيها لأول مرة فى تاريخ السعودية المرأة كمرشحة وناخبة .

وتوجه امس نحو 1486477 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وجاء عدد الناخبين الرجال فى الدورة الثالثة 1355840 ناخبا فيما بلغ عدد الناخبات 130637 ناخبة يشاركن لأول مرة فى انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين والناخبات الجدد والذين يشاركون لأول مرة فى الانتخابات 548945 ناخبا وناخبة منهم 418380 ناخبا وبلغ عدد النساء 130637 ناخبة.

وبلغ العدد النهائى لإجمالى المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية فى دورتها الثالثة 6917 مرشحاً ومرشحة منهم 5938 مرشحاً و979 مرشحة.

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