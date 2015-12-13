8 نصائح ذهبية كى تحمى صحتك أثناء تقلبات الطقس وتساقط الأمطار

المدارس والأطفال والشتاء

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أهم النصائح للحفاظ على صحتك من الإصابة بنزلات البرد

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تشهد مصر حاليا انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة يصاحبه تساقط غزير للأمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وتتسبب تقلبات الطقس وعدم استقراره فى إصابة العديد بأمراض المناعة المختلفة، كنزلات البرد والنزلات المعوية والشعبية وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالتهاب رئوى ويعرض الشخص للموت.>ويعتبر ذهاب الأطفال إلى المدارس مع انخفاض وارتفاع حرارة الطقس من أهم الأسباب التى تؤدى إلى إصابتهم بأمراض الشتاء، ولذا يجب الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام واتباع بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة الأطفال أثناء الشتاء.>وحول هذا، يقدم الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، بعض النصائح الصحية الهامة للحفاظ على صحتك والحد من التعرض للإصابة بأمراض الشتاء، ومنها:

1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة كالصوف وما شابه ذلك، وعدم تخفيف الملابس حتى إذا استقر الطقس مرة أخرى وارتفعت درجة الحرارة.

>2- عدم خلع أو تغيير الملابس عند العودة من الخارج مباشرة عليك أخذ قسط من الراحة ثم قم بتغيير ملابسك فى مكان دافئ.

>3- التدفئة الجيدة اثناء النوم تحميك من أمراض الشتاء.

>4- عند الاستيقاظ صباحا عرض نفسك للهواء بالتدريج حتى لا يصاب جسمك بالبرد.

>5- فى حالة شعورك بالأعراض المبدئية للبرد والأنفلونزا، أكثر من تناول الزنجبيل والقرفة وأكل حمص الشام لأنهم يساعدون على تدفئة الجسم والحد من فرص الإصابة بالبرد.

>6- فى حالة إصابتك بالأنفلونزا عليك أخذ قسط من الراحة فى الفراش، مع تناول كوب ماء دافئ محلى بالسكر أو عسل النحل مضاف عليه عصير نصف ليمونة صباحا فهذا المشروب يخلصك من نزلات الأنفلونزا.

>7- شرب كوب من الزنجبيل مضاف إليه عصير نصف ليمونة يساعد على تقوية جهازك المناعى ويحد من إصابتك بنزلات الأنفلونزا.

>8- دهان الأنف مساءً بزيت الكافور يساعد على الشفاء من الزكام والكحة.

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