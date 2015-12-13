رسمياً.. FDA تطرح دواءً جديدًا لعلاج سرطان الرئة

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على طرح دواء جديد لعلاج سرطان الرئة ذى الخلايا غير الضئيلة، والذين تدهورت حالتهم الصحية وانعدمت استجابتهم للعلاج بواسطة العقار "Xalkori".

ويعرف الدواء الجديد باسم أليسينسا "Alecensa" ويحتوى على المادة الفعالة "أليكتينيب alectinib"، وهو يوجد فى صورة أقراص يتم تناولها عن طريق الفم، ويعمل عن طريق تثبيط الطفرة الجينية لبروتين أنزيم "ALK "، وهو ما يساهم فى منع الخلايا السرطانية بالرئة من النمو والانتشار.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع مجموعة من المرضى المصابين بسرطان الرئة ذى الخلايا غير الضئيلة للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وتم السيطرة على المرض وحدث انكماش جزئى فى حجم الورم لدى 41% من المرض.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الإعياء والإمساك وظهور بعض التورمات بالجسم وآلام العضلات.

وتمتلك شركة "جينيتك Genentech"، والتى تتخذ من مدينة فرانسيسكو الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

FDA تصدق على دواء جديد لسرطان الرئة ومصل للأنفلونزا الموسمية

>http://www.youm7.com/story/2015/11/25/FDA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/2461172#.Vm0z40p96M8

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