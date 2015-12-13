أمطار متوسطة في شمال البحر الأحمر

شهدت صباح اليوم الأحد منطقة الزعفران شمال البحر الأحمر هطول أمطار متوسطة وظهور سحب منخفضة، وانخفاض في در​ج​ة الحرارة، ولم تؤثر الأمطار علي حركة السير بالطريق الساحلي العين السخنة الغردقة حتي الآن.

من جانبها استعدت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر تأهبا لسقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظة.

وكانت عمليات ديوان عام البحر الأحمر قد حذرت منذ ظهر الأمس بسقوط أمطار على شمال المحافظة، بناء على تنبوءات هيئة الأرصاد.

فيما أعلن مركز العمليات والطوارئ بالبحر الأحمر أن هيئة الأرصاد حذرت من امتداد سقوط الأمطار لمدينتي رأس غارب والغردقة.