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وزير الاستثمار يعود من إيطاليا بعد لقاء عدد من المسئولين

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وزير الاستثمار يعود من إيطاليا بعد لقاء عدد من المسئولين وزير الاستثمار يعود من إيطاليا بعد لقاء عدد من المسئولين

أشرف سالمان – وزير الاستثمار

عاد إلي مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، أشرف سالمان وزير الاستثمار قادما من إيطاليا بعد زيارة هناك استغرقت عدة أيام التقي خلالها مع عدد من المسئولين الاقتصاديين الإيطاليين لبحث دعم التعاون المشترك خلال الفترة القادمة .

وقالت مصادر أمنية برلمان إن “سالمان” وصل علي الطائرة المصرية القادمة من روما.

وكان سالمان أكد خلال لقائه مع وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فديريكا جويدي، أن إيطاليا شريك اقتصادي مهم لمصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإيطالية في تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات في قطاعي البترول والكهرباء.

وأشار سالمان إلى ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة كذلك الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر خاصة، مضيفا أن معدل العائد على الاستثمار في مصر يعد من المعدلات الأعلى في العالم .

 

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