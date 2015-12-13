انتظام الحركة الملاحية بموانئ السويس ووصول 350 سيارة من جدة

شهدت موانئ السويس منذ قليل حالة من الاستقرار فى الحركة الملاحية، وصرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 253 راكبا و6 سيارات و2 "باص"، والسفينة بريدج وعلى متنها 24 برادا و11 تريلا، كما يغادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 42 راكبا والسفينة بريدج وعلى متنها 27 برادا و15 تريلا و160 طرد سمك.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 721 راكبا و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 10 برادات و19 تريلا، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 257 راكبا منهم 46 معتمرا و1 باص عمرة و8 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 27 برادا و20 تريلا و120 طرد سمك.

كما صرح المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3 – 4 أمتار، وتم إيقاف الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة، على جانب آخر تشهد باقى موانئ البحر الأحمر انتظام حركة الملاحة البحرية.