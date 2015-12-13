وزير الكهرباء والطاقة يغادر إلى موسكو لاستكمال مفاوضات المشروع النووي

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر على رأس وفد مصري للطاقة النووية رفيع المستوى متوجها إلى موسكو عبر فرانكفورت على الطائرة المصرية في زيارة تستغرق عدة أيام ، يستكمل خلالها المفاوضات حول المشروع النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك في أول زيارة لوفد مصري للطاقة النووية لروسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع النووي بين البلدين في نوفمبر الماضي .

ومن المقرر أن يراجع الوفد المصري مع مسؤولي ملف الطاقة في روسيا، خلال الزيارة، النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة “روزارتوم” الروسية ، حيث أن عقد هندسة وإنشاء وتوريد المحطة النووية هو العقد الأقرب للتوقيع ، إضافة إلى استكمال المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووي والتخلص من الوقود المستهلك وكذلك عقدي خدمات تشغيل وصيانة المحطة .

يضم الوفد المصري ممثلي الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء ، وتستمر الزيارة نحو أسبوع يلتقى خلالها الوفد المصري بمسؤولين حكومين للطاقة ورئيس ومسؤولي شركة “روزاتوم” المنوط لها إنشاء أول محطة نووية بمصر.