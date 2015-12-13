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64 ألف كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة لأهالى أسيوط

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64 ألف كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة لأهالى أسيوط 64 ألف كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة لأهالى أسيوط

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي أنه تم تخصيص 64 ألف كرتونة سلع غذائية من القوات المسلحة لتوزيعها على الأسر الفقيرة والحالات الإنسانية ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط أن هناك تنسيق بين المحافظة و قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ووكلاء وزارتى والتضامن الإجتماعى لضمان وصول المواد الغذائية المقدمة من القوات المسلحة لمستحقيها.

وقال محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط إن التوزيع سيتم علي مستوي مراكز المحافظة باجمالي 64 الف كرتونة غذائية مقسمة الي 8 الاف كرتونة بمركز ديروط و4الاف بمركز القوصية و4 الاف كرتونة بمركز منفلوط و28 الف كرتونة بمراكز ( البداري – أبوتيج – صدفا – الغنايم – ساحل سليم ) بالاضافة الي 20 الف كرتونة بمركز ومدينة أسيوط ومركز الفتح مشيرا إلى أن مديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط تعد كشوف التسليم قبل التوزيع حيث يوقع المواطن بنفسه عليها أثناء استلام البون.

أشار إلى أنه جارى تشكيل لجان للإشراف على التوزيع لمراعاة الدقة فى تسليمها للمستحقين منوها أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم كل سبل الدعم للمواطنين خاصة محدودى الدخل والأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة،مؤكدا على أنه يتم التوزيع بناءا على الإحصائيات المعدة دون السماح بأى نوع من التجاوزات فى الصرف أو توزيعها على الأصدقاء والأقاربو.

 

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