تفعيل اللجنة العليا للبيئة بعد تعطلها لمدة 6 سنوات

وافق المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تفعيل دور اللجنة العليا للبيئة والتى تشكل طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية والتى ظلت متوقفة لمدة 6 سنوات منذ عام 2010 .

قالت المهندسة هالة فرغلى مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط إن إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بأسيوط قامت بالكثير من المحاولات خلال السنوات الماضية لتفعيل دور اللجنة العليا للبيئة بمحافظة أسيوط وخاصة مع تفاقم المشاكل البيئية التى تم رصدها خلال الفترة فيما بعد ثورة يناير 2015 إلى أن وافق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تفعيل دور اللجنة مرة أخرى لما لها من أهمية فى الحفاظ على البيئة.

وأوضح اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط أن هذه اللجنة تعقد شهرياً برئاسة المحافظ وعضوية إدارة شئون البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة وعدد من الجهات المعنية بالبيئة لمناقشة قائمة أولويات القضايا البيئية وبؤر التلوث بالمحافظة وإبداء الرأى البيئى فى المشروعات والمقترحات ومتابعة تنفيذ خطة العمل البيئى للمحافظة وإبداء الرأى الفنى فى المشروعات المقترحة والمنفذة.

وأشارت مدير إدارة البيئة بالمحافظة إلى أنه يتم من خلال اللجنة العليا للبيئة تكوين مجموعات متخصصة لمراجعة مقترحات خطط المشروعات وعرض المشروعات التجريبية ذات الأولوية للتقييم كما يتم دعوة مديرو خطط المشروعات للمراجعة قبل بدء تقييم الأثر البيئى فضلا عن بناء حلقة إتصال مع المجتمع المدنى ودوائر رجال الأعمال وذلك من خلال دعوتهم المستمرة على إجتماعات اللجنة وتنظيم زيارات ميدانية للجنة وعمل تقارير متابعة خطط العمل البيئى وتحديد مدى التقدم بها وكذلك مشاكل التنفيذ.