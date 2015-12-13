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مصرع رئيس قسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر فى انقلاب سيارة

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مصرع رئيس قسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر فى انقلاب سيارة مصرع رئيس قسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر فى انقلاب سيارة
لقى العقيد علاء عبد الرازق، رئيس قسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر، مصرعه مساء أمس السبت، جراء انقلاب سيارته بطريق الشيخ فضل- غارب أثناء عودته من محافظة المنيا.

تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالغردقة يفيد مصرع رئيس قسم الترحيلات بالمديرية فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الشيخ فضل- غارب أثناء قدومه لمحافظة المنيا.

وقد تم نقل الجثة لمستشفى رأس غارب المركزى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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