وصول فاروق جعفر محكمة النقض لنظر الطعن على حبسه 3 سنوات

وصل منذ قليل، فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك والكرة المصرية الأسبق، إلى محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى لنظر أولى جلسات طعنه على حكم حبسه 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد فرغلى مخلوف، أصدرت حكمها فى القضية رقم 170 كلى لسنة 2014 شمال الجيزة مركز كرداسة، والتى رفعتها زوجة فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق، على زوجها.

واتهمته فيها بالإكراه على التوقيع للتنازل على فيلتين بإمبابة وسيارة بداعى أن التنازل بإرادتها، ولكن بعد تقرير الطب الشرعى والاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فاروق جعفر فى حضوره بمقر المحكمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد سالم الناغى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من زوجة فاروق جعفر تتهمه فيه بإكراهها على التنازل عن ممتلكاتها وتم استكتابها والتأكد من إكراهها على التوقيع.

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