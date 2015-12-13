تقرير في الجول - تعرف على هدف الزمالك.. درفلو ' العسكري ' الذي أضاعه بطل تونس

من هو أسامة درفلو مهاجم المنتخب الأوليمبي الجزائري الذي أصبح قريبا الزمالك من التعاقد معه؟

ماذا قدم من قبل؟ وهل سينجح بطل مصر في انتدابه يناير المقبل؟

يقدم لك FilGoal.com تقريرا شاملا عن صاحب الـ22 عاما الذي اتفق معه سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق على الانضمام للفريق. (طالع التفاصيل)

يلعب أسامة حاليا في اتحاد العاصمة الجزائري معارا من فريقه الأصلي أمل الأربعاء الذي تألق معه الموسم الماضي وكان ثالث هدافي الدوري المحلي الذي توج به وفاق سطيف.

شارك مع فريقه الحالي في عدد قليل من المباريات لارتباطه بالمنتخب الأوليمبي الجزائري ومن قبله الفريق العسكري الذي توج بدورة الألعاب العسكرية في كوريا على حساب سلطنة عمان بفضل هدفيه في أكتوبر الماضي.

غاب عن اتحاد العاصمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير الذي خسره الفريق لصالح مازيمبي الكونجولي والآن نجح في قيادة منتخب بلده الأوليمبي للتأهل لريو دي جانيرو 2016.

الإفريقي

مع نهاية الموسم الماضي تصارعت أندية القمة في تونس على التعاقد معه. الترجي والإفريقي والنجم الساحلي والصفاقسي.

وبالفعل سافر اللاعب إلى تونس لكن المبالغة المادية من قبل ناديه حالت دون انتقاله للترجي قبل أن تعلن عدد من وسائل الإعلام تعاقد الإفريقي بطل تونس معه.

لكن يبدو أن الصفقة لم تكتمل إذا أراد الإفريقي الحصول على عقده وإعارته لمدة موسم لفريقه الأصلي أمل الأربعاء الأمر الذي باء بالفشل لينجح اتحاد العاصمة في استعارته.

الزمالك

الانتقال للزمالك سيكون أفضل لدرفلو على جميع الأصعدة بعد فشل اتحاد العاصمة في بلوغ دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية العام المقبل.

فمع بطل مصر سيلعب في أحد أكبر أندية الوطن العربي وإفريقيا. سيشارك في دوري الأبطال وبالتالي سيحظى بأفضل استعداد ممكن لأوليمبياد البرازيل الصيف المقبل.

هذا بالإضافة لزيادة فرصة انضمامه لمنتخب الجزائر الأول الذي يستعد لمواجهتي إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 وتصفيات المونديال سبتمبر المقبل.

ويتميز درفلو بالدقة أمام المرمى إذ ينهي الهجمة بأفضل طريقة ممكنة ويستطيع أيضا المرور من المدافعين مستغلا قدرته الرائعة على المراوغة.

شاهد بعض أهدافه.