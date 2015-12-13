العثور على سيارة مسروقة وبدون لوحات فى القليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من العثور على سيارة دون لوحات معدنية بمدينة قليوب، بعد العثور عليها بجوار مصنع "نستلة مصر".إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث القسم، وبالفحص تبين أن السيارة ماركة هيونداى إلنترا، وبالكشف عنها تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم "2916 ى ج" المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12997 جنح قسم بولاق الدكرور بالجيزة لسنة 2014 ، عن بلاغ المدعو طارق م ا، وتم التحفظ عليها واتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارة واستدعاء مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.