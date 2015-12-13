العثور على سيارة مسروقة وبدون لوحات فى القليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من العثور على سيارة دون لوحات معدنية بمدينة قليوب، بعد العثور عليها بجوار مصنع "نستلة مصر ".

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث القسم، وبالفحص تبين أن السيارة ماركة هيونداى إلنترا، وبالكشف عنها تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم "2916 ى ج" المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12997 جنح قسم بولاق الدكرور بالجيزة لسنة 2014 ، عن بلاغ المدعو طارق م ا، وتم التحفظ عليها واتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارة واستدعاء مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.