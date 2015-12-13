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إصابة ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين بكوم أمبو

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إصابة ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين بكوم أمبو إصابة ثلاثة أشخاص فى تصادم سيارتين بكوم أمبو
أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق أسوان السريع بكوم أمبو. حيث استقبل مستشفى كوم أمبو المركزى المصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، وتم تقديم العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا اليوم بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكى ناحية الرغامة بدائرة مركز كوم أمبو على طريق مصر أسوان السريع، وتعرض ثلاثة ركاب لإصابات وتم نقلهم لمستشفى كوم أمبو للعلاج.

كما قامت قوة أمنية بمعاينة الحادث ورفع أثاره وتسيير حركة المرور فى الاتجاهين، وتحرر المحضر اللازم، وجارى معرفة سبب وقوع الحادث فيما أخطرت نيابة المركز للتحقيق.

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مصر 365

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