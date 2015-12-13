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ننشر أبرز أماكن تراكمات مياه الأمطار فى شوارع القاهرة

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ننشر أبرز أماكن تراكمات مياه الأمطار فى شوارع القاهرة ننشر أبرز أماكن تراكمات مياه الأمطار فى شوارع القاهرة
تسببت تراكمات مياه الأمطار فى ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق وميادين القاهرة كنفق الشهيد أحمد بدوى، وشارع عبد الحميد بدوى بمنطقة شبرا، وفى نفق الطيران وأسفل كوبرى الطيران بمصر الجديدة، وبمحور مصطفى النحاس ومكرم عبيد ومحور النصر.

كما ظهرت تجمعات مياه بمحور الأوتوستراد أمام المجزر الآلى، وبداخل نفق الزهراء، ونفق كارفور بالمعادى، ونفق كورنيش حلوان، ونفق الأزهر، وأسفل كوبرى أكتوبر وغمرة، وبشارع رمسيس، وأسفل كوبرى 15 مايو، وبكورنيش ماسبيرو، وأسفل كوبرى الساحل.

وانتقلت 15 سيارة لشفط المياه، وبمجرد تلقى بلاغات لمشرف عمليات المرور الرائد وائل عجاج تم توجيه رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.
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