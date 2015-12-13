أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات بنفق الأزهر

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات بنفق الأزهر إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات بنفق الأزهر
أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات داخل نفق الأزهر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ويقوم رجال المرور بإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية التى توقفت أمام العديد من السيارات للمتجه من ميدان الأوبرا وفى طريقه لشارع صلاح سالم.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بوجود حادث تصادم بداخل نفق الأزهر، وتم الدفع برجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارت بالطرق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365