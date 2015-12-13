إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات بنفق الأزهر

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات داخل نفق الأزهر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ويقوم رجال المرور بإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية التى توقفت أمام العديد من السيارات للمتجه من ميدان الأوبرا وفى طريقه لشارع صلاح سالم.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بوجود حادث تصادم بداخل نفق الأزهر، وتم الدفع برجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارت بالطرق.

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