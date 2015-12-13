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بدء أولى جلسات نظر طعن "فاروق جعفر" على حكم حبسه 3 سنوات

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بدء أولى جلسات نظر طعن "فاروق جعفر" على حكم حبسه 3 سنوات بدء أولى جلسات نظر طعن "فاروق جعفر" على حكم حبسه 3 سنوات
بدأت منذ قليل، محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من فاروق جعفر على حكم حبسه 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد فرغلى مخلوف، أصدرت حكمها فى القضية رقم 170 كلى لسنة 2014 شمال الجيزة - مركز كرداسة، والتى رفعتها زوجة فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق على زوجها، واتهمته فيها بـ الإكراه على التوقيع للتنازل عن فيلتين بإمبابة، وسيارة، بداعى أن التنازل بإرادتها، ولكن بعد تقرير الطب الشرعى والاطلاع على الأوراق، قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فاروق جعفر فى حضوره بمقر المحكمة.

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