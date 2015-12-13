فاروق جعفر يطعن بالنقض على حبسه فى "إكراه زوجته على التنازل عن ممتلكاتها"

تقدم الدكتور خالد سليمان محامى فاروق جعفر بمذكرة لمحكمه النقض، طالب فيها بإلغاء الحكم بحبسه 3 سنوات وإعادة محاكمته من جديد فى قضية إكراه زوجته على التنازل عن ممتلكاتها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد فرغلى مخلوف وعضوية كلاً من المستشارين عبدالله عبدالكريم جاد الله و محمد أحمد مكاوى، قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 170 كلى لسنة 2014 شمال الجيزة - مركز كرداسة، والتى رفعتها زوجة فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق على زوجها.

واتهمت زوجة فاروق جعفر زوجها بالإكراه على التوقيع، للتنازل عن فيلتين بإمبابة وسيارة، بداعى أن التنازل بإرادتها، ولكن بعد تقرير الطب الشرعى والاطلاع على الأوراق، حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فاروق جعفر فى حضوره بمقر المحكمة.

ترجع تفاصيل الواقعه عقب تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من زوجة فاروق جعفر تتهمه فيه بإكراهها على التنازل عن ممتلكاتها وتم استكتابها والتأكد من إكراهها على التوقيع .

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