كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بإفشال المحادثات بينهما

اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية اليوم الأحد بالافتراء على الدولة الشيوعية، وألقت باللوم على الجنوب بعد فشل المحادثات المنعقدة بينهما على مدار يومين وانتهت دون التوصل إلى اتفاق.

ولم تنجح المحادثات على مستوى نواب الوزراء بين الكوريتين في تحقيق أي تقدم والتي دامت على مدار يومي الجمعة والسبت في المجمع الصناعي المشترك في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، حيث دفع كل جانب باتجاه أجندة مختلفة.

ولم تحدد الكوريتان موعدا لاجراء مزيد من المحادثات، ما يلقي بظلاله على الحوار بين الكوريتين الذي أعقب اتفاقا بين الجانبين في 25 أغسطس.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال موقع أوري-مينجوك-كيري الكوري الشمالي إن “القذف وتشويه سمعة الجانب الآخر هو مصدر المتاعب التي تفسد مزاج المحادثات”.

وأضاف “من أجل تحقيق الحوار بين الشمال والجنوب على سيئول الامتناع عن الخطابات والإجراءات التي تخالف ذلك الهدف”.

وتذمر الشمال من خطاب الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه أمام اليونسكو في باريس في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال بشأنه إن بارك ضخمت التهديدات النووية وانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وأثارت ضجة بشأنها.