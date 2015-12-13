مران الأهلي - الامطار تؤخر انطلاق التدريب.. وبيسيرو يلقي محاضرة نظرية

تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على القاهرة صباح اليوم الخميس في تأخر انطلاق مران الأهلي على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان من المقرر أن يبدأ المران في التاسعة والنصف إلا أنه بدأ في العاشرة والنصف.

وحرص جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي على استغلال هذا الوقت في إلقاء محاضرة نظرية على اللاعبين لتوجيه بعض النصائح والإرشادات خاصة للمجموعة التي لعبت مباراة بورتو عامر الودية أمس السبت.

وفاز الأهلي في المباراة الودية 7-0 بأهداف صالح جمعة "هدفين" وأحمد فتحي "هدفين" وحسين السيد ورامي ربيعة وجون أنطوي.

شاهد أهداف المباراة الودية