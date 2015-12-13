بطريرك القدس: الأمن والسلم العالميان لا يمكن تحقيقهما بدون حل عادل لفلسطين

>أكد بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس ثيوفيلوس الثالث، مساء السبت، على أن الأمن والسلم العالميين لا يمكن أن يتحققا بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإلا ستبقى المنطقة مسرحا للتحارب والاقتتال والعنف الذى سيطال العالم بأسره، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

ودعا بطريرك القدس، خلال زيارته الرسمية الأولى لمدينة إربد أمس بدعوة من النيابة البطريركية للروم الأرثوذكس فى شمال الأردن، العالم والمجتمع الدولى إلى الوقوف بجانب الأردن فى دفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة ودعم الجهود التى يبذلها الملك عبد الله الثانى فى هذا الجانب، منوها فى هذا الصدد بالدور المحورى الذى يلعبه الأردن فى سبيل تحقيق السلام المرتكز على منح الفلسطينيين حقوقهم العادلة بإقامة دولتهم على أرضهم.

ونوه ثيوفيلوس الثالث بأن الإجراءات والجهود التى يقوم بها الأردن قيادة وحكومة وشعبا هى التى تقف بوجه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والتضييق على إقامة الشعائر الدينية فيها من منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات فى القدس ليبقى مهدا للتعايش والعيش المشترك بين أتباع الديانات السماوية.

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