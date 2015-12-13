أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

آثار متفجرات داخل سيارة السوريين فى جنيف

Google+ Print
آثار متفجرات داخل سيارة السوريين فى جنيف آثار متفجرات داخل سيارة السوريين فى جنيف

>أعلنت السلطات السويسرية السبت انها اعتقلت فى جنيف سوريين يقولان انهما "وصلا مؤخرا" إلى البلاد، وذلك بعدما عثرت فى سيارتهما على آثار متفجرات، مشيرة إلى انها تواصل البحث عن مشبوهين آخرين فى اطار تصديها لتهديد جهادى محتمل.

وقال المدعى العام فى جنيف اوليفييه جورنو خلال مؤتمر صحافى "اعتقلنا شخصين يحملان جوازى سفر سوريين" وذلك بعدما "عثر فى سيارتهما على آثار متفجرات".

واضاف انهما اوقفا الجمعة خلال عملية تفتيش مرورى بعدما اشتبه بهما عناصر الدرك بسبب "تصرفاتهما" المريبة و"جنسيتهما".

ولكن المدعى العام شدد على ان لا علاقة لهذين الموقوفين بالمطلوبين الذين تبحث عنهم السلطات فى جنيف منذ الاربعاء الماضى بشبهة ارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية الجهادى.

ونشرت وسائل اعلام سويسرية صورة للمطلوبين الأربعة بعدما غطيت اعينهم بتقنية التأثير الضبابى، ويظهرون فيها جالسين الواحد بجانب الاخر وقد احفوا شواربهم واعفوا لحاهم وهم يرفعون سباباتهم اليمنى اشارة للتوحيد.

ولفت المدعى العام إلى ان "كل اجهزة الشرطة فى حالة تأهب منذ الاربعاء الماضى، الأيام الاخيرة كانت جنونية".

واضاف ان الموقوفين السوريين وضعا فى الحبس الموقت تمهيدا لنقلهما إلى النيابة العامة الكونفدرالية فى العاصمة برن، وهى الهيئة القضائية المختصة بهذا النوع من القضايا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365