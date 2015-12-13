آثار متفجرات داخل سيارة السوريين فى جنيف

>أعلنت السلطات السويسرية السبت انها اعتقلت فى جنيف سوريين يقولان انهما "وصلا مؤخرا" إلى البلاد، وذلك بعدما عثرت فى سيارتهما على آثار متفجرات، مشيرة إلى انها تواصل البحث عن مشبوهين آخرين فى اطار تصديها لتهديد جهادى محتمل.

وقال المدعى العام فى جنيف اوليفييه جورنو خلال مؤتمر صحافى "اعتقلنا شخصين يحملان جوازى سفر سوريين" وذلك بعدما "عثر فى سيارتهما على آثار متفجرات".

واضاف انهما اوقفا الجمعة خلال عملية تفتيش مرورى بعدما اشتبه بهما عناصر الدرك بسبب "تصرفاتهما" المريبة و"جنسيتهما".

ولكن المدعى العام شدد على ان لا علاقة لهذين الموقوفين بالمطلوبين الذين تبحث عنهم السلطات فى جنيف منذ الاربعاء الماضى بشبهة ارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية الجهادى.

ونشرت وسائل اعلام سويسرية صورة للمطلوبين الأربعة بعدما غطيت اعينهم بتقنية التأثير الضبابى، ويظهرون فيها جالسين الواحد بجانب الاخر وقد احفوا شواربهم واعفوا لحاهم وهم يرفعون سباباتهم اليمنى اشارة للتوحيد.

ولفت المدعى العام إلى ان "كل اجهزة الشرطة فى حالة تأهب منذ الاربعاء الماضى، الأيام الاخيرة كانت جنونية".

واضاف ان الموقوفين السوريين وضعا فى الحبس الموقت تمهيدا لنقلهما إلى النيابة العامة الكونفدرالية فى العاصمة برن، وهى الهيئة القضائية المختصة بهذا النوع من القضايا.

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