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مسئول إيرانى يؤكد ثبات موقف طهران تجاه الحل السياسى للأزمة السورية

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مسئول إيرانى يؤكد ثبات موقف طهران تجاه الحل السياسى للأزمة السورية مسئول إيرانى يؤكد ثبات موقف طهران تجاه الحل السياسى للأزمة السورية
أكد نائب وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن موقف طهران ثابت تجاه حل الأزمة فى سوريا من خلال اتباع نهج سياسى يحترم إرادة الأمة السورية.

وقال عبد اللهيان حسبما نقلت قناة "برس تى في" الإيرانية، خلال اتصال هاتفى أجراه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا إنه لا يمكن تسوية الأزمة فى سوريا إلا من خلال إجراء محادثات سوريا - سوريا بين والجماعات المعارضة التى توافق على الدخول فى عملية سياسية.

وأضاف عبد اللهيان أن إعداد قائمة من جماعات المعارضة المتوقع أن تلتزم بالعملية السياسية، يعتمد على المفاوضات بين جميع الأطراف المؤثرة والجهود التى تبذلها الأمم المتحدة، بينما قال المسئول الأممى إن طهران تلعب دورًا هامًا فى حل الأزمة السورية.

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مصر 365

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