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وزير يمنى: مبادرة "هادى" لوقف إطلاق النار تهدف إظهار حسن النوايا

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وزير يمنى: مبادرة "هادى" لوقف إطلاق النار تهدف إظهار حسن النوايا وزير يمنى: مبادرة "هادى" لوقف إطلاق النار تهدف إظهار حسن النوايا

أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحى أن مبادرة الرئيس عبد ربه منصور هادى لوقف إطلاق النار هدفها إظهار حسن النية لإنجاح المشاورات لحل الأزمة باليمن.

وقال الأصبحى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الأحد، أن أيديها ممدودة للسلام من أجل مستقبل الشعب اليمنى، مشددا على ضرورة أن تلتزم الأطراف الأخرى بوقف إطلاق النار، وتقوم بفتح الممرات الآمنة وفك الحصار عن المدن.

ومن المقرر أن تدخل مبادرة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدا الاثنين، ويأتى هذا عشية محادثات السلام بين الطرفين فى العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة فى محاولة لإنهاء الصراع.
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