الباييس: فوز امرأة فى الانتخابات السعودية يفتح طريق المساواة مع الرجل

علقت صحيفة الباييس الإسبانية على فوز امرأة سعودية فى مجلس بلدى بمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية فى الانتخابات التى جرت أمس السبت وكانت أول عملية اقتراع فى المملكة تشارك فيها المرأة السعودية كمرشحة ومنتخبة، وقالت الصحيفة أن فوز سالمة بنت حزاب العتيبى يفتح طريق المساواة مع الرجل فى المملكة المحافظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الانتخابات كانت مليئة بالمزيد من الحماس لدى الناخبين، وبعد أن كانت المملكة العربية السعودية الأكثر تقييدا فى العالم لحقوق المرأة، أصبحت المرأة السعودية الآن تتمتع بحقها فى الترشح فى الانتخابات.

وقالت إحدى السعوديات للباييس "أدليت بصوتى لأننى أهتم ببلدى، ونحن نؤكد أن هناك حقوق للمرأة فى المجتمع، ومشاكلنا أقل الآن".

وشاركت السعوديات أمس السبت للمرة الأولى بالانتخابات البلدية كمرشحات وكناخبات وشهدت الانتخابات إقبالا جيدا من النساء، وهو الحدث الأول من نوعه، حيث أن 12 ألف ناخبة سعودية سجلن للانتخابات التى ترشحت لها 978 امرأة و5938 رجلا، وبعض المرشحات استخدمن تطبيق سناب شات للوصول إلى الناخبين".

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