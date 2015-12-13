باتو: أود اللعب في الدوري الأفضل بالعالم.. فضلت ميلان من قبل لمجاورة نجمين

قدم جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي رؤيته الفنية لإدارة النادي عن تقييمه لأداء اللاعبين خلال معسكر الإمارات الذي امتد خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وأوضح عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أن بيسيرو تحدث معه عن رؤيته للفريق خلال فترة المعسكر، مؤكدًا أنه ركز اهتمامه بالحديث عن 3 لاعبين.

وأضاف زيزو: "بيسيرو أكد أن اللاعب الوحيد الذي يعد جاهزًا للمشاركة في أقرب وقت، هو لاعب الوسط الواعد أحمد حمدي".

وشارك أحمد حمدي في المباراتين الوديتين أمام دبي الإماراتي والصفاقسي التونسي.

وأشار مدير قطاع الكرة بالأهلي إلى أن هناك بعض العناصر التي أراد اطمأن عليها بيسيرو من خلال مباراة عامر جروب الودية، مثل أحمد الشيخ وإيفونا وأحمد فتحي لإصابتهم في معسكر الإمارات.

وكان الأهلي فاز وديًا على عامر جروب 7-0 مساء اليوم السبت.