الزراعة: قوافل لتوعية المزارعين بتأثير التغيرات المناخية على النبات والماشية

قال المهندس محمد صبحى رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة ،إن الوزارة تواصل الدفع بقوافل إرشادية للزراعات الشتوية بكل محافظة لمواجهة التقلبات الجوية ،وتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية وعمليات المكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار على المحاصيل الزراعية الشتوية فى حالة حدوثها كالندوة المتأخرة والأمراض الفطرية وأعفان الجذور،وتوعية مربى الماشية بتحصين ماشيتهم ضد الامراض الوبائية،خاصة الحمى القلاعية،من خلال تشكيل لجان من ادارة البساتين، وإدارة الاراضى والمياه، وقطاع الإرشاد،ومكافحة الافات الزراعية،وقطاع الخدمات البيطرية .

واكد صبحى ،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك غرف عمليات مركزية بكل ادارة لقطاع الارشاد وقوافل ارشادية لتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه وتأثيرها على تلك المحاصيل الزراعية الشتوية فى حال حدوثها ، وبرامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات، والاتفاق مع قطاع الانتاج والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوعية المربين لتحصين ماشيتهم ضد الامراض الوبائية .