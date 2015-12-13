مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على أسبقية الحلاقة بسوهاج‎

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتى «الحلاقين ، درويش» بناحية الجبيرات دائرة مركز طهطا بسبب خلاف علي أسبقية الحلاقة.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج أخطاراً من مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بناحية الجبيرات دائرة المركز

> بالإنتقال والفحص تبين أنها بين كلاً من

> طرف أول عائلة الحلاقين «عبد العال ع .ع 80 سنة بالمعاش مصاباً ”بجرح أعلي الجبهة ” وسعود ع.ا.ع 43 سنة مدرس وأبو بكر ع.ع 19 سنة طالب مصابين ” بجرح رضي بالرأس ” وعلي ع .ع 26 سنة حاصل علي دبلوم».

طرف ثاني عائلة درويش «أحمد ب.أ.ب 18 سنة طالب مصاباً “بكدمات وسحجات بالصدر وجرح بالشفة السفلية” ومحمود ا.ف.ع 17 سنة طالب مصاباً ” بكدمة بالصدر ” وسيد د.ب.د 50 سنة فلاح مصاباً ” بكسر بالساعد الأيسر “» وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبالانتقال والفحص تبين أن سبب المشاجرة خلاف علي أسبقية الحلاقة بمحل الرابع من الطرف الأول.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9730 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.