لغز داعش بقلم| عماد الدين حسين

لا أزعم أننى سأقدم جديدا فى السطور التالية عن حقيقة تنظيم داعش، لأن دولا كبرى احتارت فى أمره ودولا أخرى وأجهزة مخابرات تستخدمه لتحقيق أهداف محددة، لكن سنحاول إلقاء الضوء على بعض النقاط علها تساعدنا على فهم أفضل للظاهرة.

عندما سيطر داعش على مدينة الموصل العراقية فى يونيه ٢٠١٤، وعلى الرغم من إصابة غالبية العراقيين والعرب والعالم بالصدمة، فإن معظم المراقبين كانوا يعتقدون أن ظاهرة داعش ستنتهى خلال أيام أو شهور.

وقتها كانت تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية تقدر عناصر داعش بنحو ألفى عنصر. ثم اكتشفنا أن هذه التقديرات غير صحيحة، أو مغرضة لأنه كلما سيطر داعش على مدينة أخرى، كانت هذه التقديرات تتغير وتختلف، وهكذا وجدنا تقديرات غربية وأمريكية ترفع العدد إلى ثلاثين ألفا، خصوصا عندما تمكن التنظيم من السيطرة على نصف سوريا وربع العراق بمساحة تزيد على مساحة بريطانيا، بعدها خرج علينا مسئولون أمريكيون ليبشرونا بأن داعش يمكن أن يستمر فى المنطقة لمدة تترواح بين عشرين وثلاثين عاما.

قبل أقل من شهر قالت أمريكا إنها قتلت «محمد أموازى أو الجهادى جون أو ذباح داعش» عبر قصف سيارته بصاروخ أطلقته طائرة من دون طيار بتوجيه من قاعدة فى أمريكا على بعد ١٢٠٠٠ كيلومتر. وفى اليوم التالى قالت أمريكا أيضا إنها استطاعت قتل أحد القياديين فى داعش الليبية وهو محمد الزبيدى أو أبو نبيل بعملية قصف جوى أيضا. وبعد هاتين العمليتين خرج بعض المسئولين الأمريكيين ليقولوا لنا إن ايام داعش صارت معدودة!!!.

فى اليوم الثالث وبالتحديد فى ١٤ نوفمبر الماضى وعندما وقعت التفجيرات الإرهابية المتزامنة فى قلب باريس، وأعلن داعش مسئوليته عنها، بدأ بعض المحللين الغربيين يعيد نفس الأساطير عن داعش باعتبارها قوة لا تقهر، وحقيقة على العالم التعايش معها.

لكن هل من تقديرات حقيقية لقوة هذا التنظيم الذى تختلط بشأنه الحقائق بالأساطير؟.

فى رأى مسئول أمنى مصرى فإن هناك من يحاول صناعة أسطورة عن داعش، فى كل المنطقة بحيث تتحول إلى وحش خيالى لا يمكن تصور هزيمته. هذا المسئول الأمنى البارز يقول إنه توصل إلى هذا الاستنتاج من متابعة التعامل الغربى مع الإرهابيين فى سيناء. هؤلاء التكفيريون كانوا أعدادا قليلة جدا ومعهم أعداد أخرى، من الذين عملوا فى تجارة الأنفاق والتهريب والخارجين على القانون. وبطبيعة الحال فإنهم يشنون عمليات خاطفة ونوعية كل فترة أقرب إلى حرب العصابات.

لكن مصر فوجئت ــ حسب المسئول ــ بأن هناك إلحاحا غربيا على وجود «ولاية أبناء سيناء» وكأنها دولة فعلية لها وجود ملموس كما هو الحال فى سوريا والعراق. يضيف المسئول أن الهدف هو خلق هيكل أو إطار أو دولاب فارغ، ورفع لافتة عليه باسم داعش، وبعدها يمكن حشوه بأى شىء، لكن المهم أن يتم تكريس صورة ذهنية بأن هناك دولة لداعش فى سيناء بأى ثمن، مضيفا أن هذا الأمر تجلى فى أوضح صوره حينما سارعت وسائل إعلام دولية كبرى لتسويق هجمات داعش الإرهابية والمتزامنة فى الشيخ زويد، فى سبتمبر الماضى، وترويج إشاعات بأن التنظيم فصل المدينة عن سيناء وأقام دولته.

يضيف أن الهدف هو إقامة كيان وهمى كى ينضم إليه لاحقا كل المتطرفين أو المعارضين أو المحبطين أو المتمردين، وربما البسطاء، ووقتها تكون سيناء أو جزء منها صارت مفصولة عن مصر، وبالتالى لا تكون هناك حدود مشتركة مع إسرائيل، وقد يتم تطبيق الفكرة الداعية لإقامة دولة فلسطينية فى غزة وجزء من سيناء فقط بعيدا عن الضفة، وهذا المخطط ــ سمعت ذلك من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أثناء لقائى معه قبل أسابيع ــ تجرى بشأنه مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطات دول كبرى وإقليمية وعربية. وربما كان أحد أهداف عملية “حق الشهيد” التى نفذها الجيش والشرطة المصرية فى الشيخ زويد هو إحباط خلق كيان وهمى اسمه داعش.

لكن السؤال الجوهرى هو: هل تكفى نظرية المؤامرة فقط لتفسير لغز داعش أم أن هناك أسبابا موضوعية أخرى جعلته يصمد لعام ونصف حتى الآن فى المنطقة العربية؟!!.