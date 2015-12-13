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المحمدي يشارك كجناح في انتصار هال سيتي على بولتون

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المحمدي يشارك كجناح في انتصار هال سيتي على بولتون المحمدي يشارك كجناح في انتصار هال سيتي على بولتون

شارك أحمد المحمدي لاعب هال سيتي في فوز فريقه بهدف دون رد سجله شوبا أبكوم في مرمى بولتون واندررز في الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بإنجلترا.

ولعب الدولي المصري في وسط الملعب كجناح بعدما أشرك المدرب ستيف بروس اللاعب موسيس أدوباجو في مركز الظهير الأيمن.

ورفع فريق النمور رصيده إلى 38 نقطة محافظا على المركز الثالث خلف برايتون المتصدر بـ42 نقطة وميدلزبروه الوصيف بـ40 نقطة.

ويستشيف هال فريق ريدينج يوم الأربعاء المقبل ثم يحل ضيفا على روذرهام يونايتد السبت 19 ديسمبر.

وابتعد لاعب إنبي السابق في الفترة الماضية عن صفوف منتخب الذي يقوده المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويسعى صاحب الـ28 عاما للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتأهل له صاحبي المركزين الأول والثاني من الدرجة الثانية بالإضافة لفريق ثالث يصعد بعد ملحق إقصائي يخوضه أصحاب المراكز من الثالث للسادس.

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